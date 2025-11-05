В Никольске Пензенской области открыли обновленную женскую консультацию

Женскую консультацию, обновленную в соответствии с целями нацпроекта «Семья», открыли на базе Никольской районной больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
«Мы уделяем большое внимание повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе для беременных женщин. В этом году в Пензенской области уже открыли пять современных женских консультаций, теперь шестую — здесь, в Никольске, и совсем скоро еще два центра женского здоровья в Кузнецке и Лунине начнут принимать первых пациенток», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.
В обновленной женской консультации ведут прием акушеры-гинекологи, терапевты и врачи функциональной диагностики. Отделение оснастили современным оборудованием, включая аппараты УЗИ, кольпоскопы и фетальные мониторы. Вся медицинская помощь предоставляется бесплатно по полису ОМС.
«Особое внимание мы уделили комфорту пациенток. Мы создали уютные зоны ожидания с мягкой мебелью, предусмотрели просторные санузлы и обеспечили доступную среду для наших женщин», — поделился главный врач Никольской районной больницы Валерий Бондарь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.