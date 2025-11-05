В Никольске Пензенской области открыли обновленную женскую консультацию

«Мы уделяем большое внимание повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе для беременных женщин. В этом году в Пензенской области уже открыли пять современных женских консультаций, теперь шестую — здесь, в Никольске, и совсем скоро еще два центра женского здоровья в Кузнецке и Лунине начнут принимать первых пациенток», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.