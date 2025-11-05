Из-за непогоды власти перекрыли участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк

Сегодня, 5 ноября, в Башкирии на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк с 17:30 ввели полное ограничение движения для всех видов транспорта. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, запрет действует на участке с 67 по 222 километр, который проходит по территории Архангельского и Белорецкого районов.