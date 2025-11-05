Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за непогоды власти перекрыли участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк

На дороге Уфа-Инзер-Белорецк из-за снегопада ввели ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, в Башкирии на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк с 17:30 ввели полное ограничение движения для всех видов транспорта. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, запрет действует на участке с 67 по 222 километр, который проходит по территории Архангельского и Белорецкого районов.

Ограничение движения связано с резким ухудшением погодных условий. На трассе наблюдаются сильный снегопад, порывы ветра, гололед и значительное ухудшение видимости, что создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

По данным Госкомитета по ЧС, движение планируется восстановить в 21:00 сегодняшнего дня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.