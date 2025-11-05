На Ставрополье завершили ремонт участка трассы Дивное — Рагули — Арзгир

Реконструкция участка дороги Дивное — Рагули — Арзгир завершилась в Ставропольском крае. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Дорога Дивное — Рагули — Арзгир входит в опорную сеть региона. Ремонт прошел на отрезке протяженностью 6,5 километра. Там обновили покрытие на проезжей части, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку.
«По поручению губернатора отдельное внимание уделяем дорогам опорной сети. Всего в крае 25 таких дорог, 8 из них протяженностью 33 километра приводятся в нормативное состояние в этом году. Все участки важны для обеспечения бесперебойной транспортной логистики и улучшения экономики региона», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.