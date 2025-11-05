В роддоме Подольска провели лекцию для будущих отцов

Первая лекция для будущих отцов прошла в Подольском родильном доме Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На занятии мужчинам рассказали о том, как поддерживать супругу перед родами и справляться с возможной послеродовой депрессией. Кроме этого, обсуждались действия отца в первые часы жизни ребенка.
Такие лекции будут проводиться каждые две недели. На них будущие родители смогут узнать, как помогать женщине на всех этапах беременности для ее максимального комфорта. В роддоме также еженедельно проходят мастер-классы по партнерским родам, где можно увидеть родильные залы и задать интересующие вопросы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.