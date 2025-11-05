В роддоме Подольска провели лекцию для будущих отцов

Такие лекции будут проводиться каждые две недели. На них будущие родители смогут узнать, как помогать женщине на всех этапах беременности для ее максимального комфорта. В роддоме также еженедельно проходят мастер-классы по партнерским родам, где можно увидеть родильные залы и задать интересующие вопросы.