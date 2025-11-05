У рецидивиста пьяной езды из Омской области конфисковали его «ласточку»

Знаменский районный суд Омской области лишил транспортного средства 37-летнего мужчину, передав его автомобиль «ВАЗ-21074» в государственную собственность. Также суд, с учетом ранее совершенного омичем аналогичного правонарушения, назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, лишив права управления транспортным средством в течение 2 лет. Причиной наказания стал факт управления им автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в июне 2025 года. Житель Знаменского района попался пьяным инспекторам ГИБДД на дороге «Тара—Усть-Ишим».