Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025 анонсировано. Электричество временно «пропадет» в части домов Ленинского, Октябрьского, Правобережного, Свердловского округов. Также в четверг запланированы работы на электрических сетях в Иркутском районе, в том числе в зданиях на Мельничном, Байкальском и Голоустенском трактах. Узнали, как долго не будет света и по каким адресам.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025.
— Электроснабжение 6 ноября будет ограничено для проведения неотложных работ, — сообщают специалисты Иркутской электросетевой компании. — Возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства.
В некоторых зданиях электричества не будет всего 30 минут, а где-то жителям придется прожить без комфорта до девяти часов. Под отключение света в Иркутске 6 ноября 2025 попадают также различные СНТ, деревни и села.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Ленинский район.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Ленинском районе. Фото предоставлено ИЭСК Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Ленинском районе. Фото предоставлено ИЭСК Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Ленинском районе. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Правобережный район.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Правобережном районе. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Свердловский район.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Свердловском районе. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Октябрьский район.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Октябрьском районе. Фото предоставлено ИЭСК Предоставлено «КП» Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Октябрьском районе. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Мельничный тракт.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Мельничный тракт. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света 6 ноября 2025 в Грановщине.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: Грановщина. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света 6 ноября 2025 в деревнях Хомутово, Талька, Галки, Мишонкова.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Иркутском районе. Фото предоставлено ИЭСК.
Отключение света на Байкальском и Голоустенском трактах 6 ноября 2025.
Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса. Фото предоставлено ИЭСК Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса. Фото предоставлено ИЭСК Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса. Фото предоставлено ИЭСК Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025: адреса в Правобережном районе. Фото предоставлено ИЭСК.
Вот таким будет отключение света в Иркутске 6 ноября 2025.