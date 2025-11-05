Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 6 ноября 2025 анонсировано. Электричество временно «пропадет» в части домов Ленинского, Октябрьского, Правобережного, Свердловского округов. Также в четверг запланированы работы на электрических сетях в Иркутском районе, в том числе в зданиях на Мельничном, Байкальском и Голоустенском трактах. Узнали, как долго не будет света и по каким адресам.