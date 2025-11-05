Омский «Авангард» допустил глупое удаление в матче с «Амуром» и проиграл

Да, еще до перерыва «Авангард» отыгрался 2:2. У него шайбу с передач Шарипзянова и Окулова забросил тот же Потуральски. Но проблема оказалась в том, что в третьем периоде при множестве бросков нашей команды их количество так и не перешло в качество. Шайба в ворота соперника упорно больше не лезла. В итоге дошло и до овертайма.