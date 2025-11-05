Омский «Авангард» допустил глупое удаление в матче с «Амуром» и проиграл

В среду, 5 ноября, в матче чемпионата КХЛ с «Амуром» на его льду «Авангард» проиграл 2:3. Встреча завершилась в овертайме.
В первом периоде омичи даже первыми забили. Автором гола у них на четвертой минуте стал Майкл Маклауд с передач Чеккони и Шарипзянова. Хозяева сравняли счет далее, хотя и не моментально. На минуте седьмой отличился у них Никита Евсеев.
Во втором отрезке случился тревожный звонок, который стал и предвестием того, что по такой же причине «Авангард» проиграет. А именно: сибиряки ошиблись при смене звеньев, нарушили численный состав и получили за это удаление на две минуты. Отбывал его Потуральски. Этого большинства «Амуру» хватило, чтобы забить и выйти вперед 2:1. Автором гола здесь был Евгений Свечников.
Да, еще до перерыва «Авангард» отыгрался 2:2. У него шайбу с передач Шарипзянова и Окулова забросил тот же Потуральски. Но проблема оказалась в том, что в третьем периоде при множестве бросков нашей команды их количество так и не перешло в качество. Шайба в ворота соперника упорно больше не лезла. В итоге дошло и до овертайма.
А вот уже в дополнительное время гости допустили ту же ошибку с численным составом и тот же штраф в две минуты. Его отбывал Котляревский, и с учетом времени игры 63:17, на котором удаление было судьями назначено, фактически хозяева получили большинство до конца игры. Которое и реализовали. Гол у них забил Иван Мищенко. Таким образом, поражение «Авангарда» 2:3 из-за глупых ошибок. Далее он сыграет во Владивостоке с «Адмиралом» 7 ноября.
