Нижегородцам показали, как идёт обустройство временной дороги на улице Родионова

«Открыть движение по новой временной дороге планируют во второй половине ноября, часть работ будет закончена уже 15 ноября, после чего у дома № 11 поставят остановки для удобства пассажиров. Безопасность высадки и посадки также будет соблюдена», — сказано в сообщении.