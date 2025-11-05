Нижегородцам показали, как идёт обустройство временной дороги на улице Родионова

Специалисты отмечают, что в выходные была хорошая погода, что позволило выполнить значительный объём земляных работ.
Таким образом, на сегодняшний день уже на 100% завершена перекладка сетей связи, на 50% завершена работа по прокладке дождевой канализации, а также выполнено 32% от общего объема всех кабельных линий, перестроено примерно ⅓ сети местной канализации и уже формируется дорожное полотно новой дороги.
«Открыть движение по новой временной дороге планируют во второй половине ноября, часть работ будет закончена уже 15 ноября, после чего у дома № 11 поставят остановки для удобства пассажиров. Безопасность высадки и посадки также будет соблюдена», — сказано в сообщении.