Нижегородцам показали, как идёт обустройство временной дороги на улице Родионова

Нижегородцам показали, как идёт обустройство временной дороги на улице Родионова в районе будущей станции метро «Сенная». Фото опубликованы в телеграм-канале «МетроНН — Наше. Новое».

Источник: t.me/metroHH

Специалисты отмечают, что в выходные была хорошая погода, что позволило выполнить значительный объём земляных работ.

Таким образом, на сегодняшний день уже на 100% завершена перекладка сетей связи, на 50% завершена работа по прокладке дождевой канализации, а также выполнено 32% от общего объема всех кабельных линий, перестроено примерно ⅓ сети местной канализации и уже формируется дорожное полотно новой дороги.

«Открыть движение по новой временной дороге планируют во второй половине ноября, часть работ будет закончена уже 15 ноября, после чего у дома № 11 поставят остановки для удобства пассажиров. Безопасность высадки и посадки также будет соблюдена», — сказано в сообщении.