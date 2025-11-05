Долги казахстанцев не отдадут коллекторам: мораторий хотят продлить

«Сегодня в Казахстане есть заемщики, у которых срок проблемных кредитов около 10 лет. То есть уже ясно, что у него возможности обслуживать заем не появятся и он не станет снова платежеспособным. Поэтому для таких граждан необходимо предусмотреть механизм легкого списания через банкротство физлиц», — резюмировала Абылкасымова.