Долги казахстанцев не отдадут коллекторам: мораторий хотят продлить

По ее словам, ограничение действует с прошлого года, и регулятор предлагает сохранить его еще на один год.
«Мы хотим, чтобы все-таки такая ответственность лежала на банках и МФО, которые проводили оценку платежеспособности, выдали этот кредит, а потом их заемщик стал проблемным», — сказала Абылкасымова.
Кроме того, глава АРРФР отметила, что в рамках закона о банкротстве физических лиц планируется исключить требование о предоставлении справки по урегулированию задолженности. Сейчас этот документ подтверждает, что заемщик в течение года пытался договориться с кредитором.
«Сегодня в Казахстане есть заемщики, у которых срок проблемных кредитов около 10 лет. То есть уже ясно, что у него возможности обслуживать заем не появятся и он не станет снова платежеспособным. Поэтому для таких граждан необходимо предусмотреть механизм легкого списания через банкротство физлиц», — резюмировала Абылкасымова.
