Циклон принесет снег и метель: в Казахстане ожидается резкое ухудшение погоды

Согласно прогнозу, только на западе, северо-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.
«С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на севере ожидаются осадки в виде дождя и снега… По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Ранее синоптики сообщили хорошую новость — зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C.