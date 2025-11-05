Ричмонд
Циклон принесет снег и метель: в Казахстане ожидается резкое ухудшение погоды

Специалисты РГП «Казгидромет» предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане в предстоящий четверг, 6 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, только на западе, северо-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

«С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на севере ожидаются осадки в виде дождя и снега… По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Ранее синоптики сообщили хорошую новость — зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 6, 7 и 8 ноября 2025 года можете прочитать по ссылке.