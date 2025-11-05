«Виновные покидают нашу страну». Глава МВД сказал о выдворении иностранцев из Беларуси

Прежде всего, глава МВД обратил внимание на то, что за последние пять лет в три раза увеличилось количество иностранцев, прибывающих в Беларусь. Например, в январе-сентябре 2025-го в Беларусь прибыли 1,7 миллиона иностранных граждан (514 тысяч за тот же период в 2024-м. — Ред.). Еще почти в полтора раза в нынешнем году увеличилось число трудовых мигрантов.