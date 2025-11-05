Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Виновные покидают нашу страну». Глава МВД сказал о выдворении иностранцев из Беларуси

Глава МВД заявил о депортации из Беларуси более 3600 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков сказал о депортации из Беларуси свыше 3600 иностранцев, пишет БелТА.

Прежде всего, глава МВД обратил внимание на то, что за последние пять лет в три раза увеличилось количество иностранцев, прибывающих в Беларусь. Например, в январе-сентябре 2025-го в Беларусь прибыли 1,7 миллиона иностранных граждан (514 тысяч за тот же период в 2024-м. — Ред.). Еще почти в полтора раза в нынешнем году увеличилось число трудовых мигрантов.

Кубраков подчеркнул, что прибывающих иностранцев в белорусских подразделениях по гражданству и миграции информируют об особенностях законодательства.

— Предупреждаем, что в случае его нарушения виновные покидают нашу страну, — прокомментировал он.

Всего с января 2025-го из Беларуси были выдворены свыше 3600 иностранцев, нарушивших законодательство. Из этого числа 1,3 тысячи человек — за незаконную миграцию.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе МВД, кого нужно особенно защищать в Беларуси.

Также Александр Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше