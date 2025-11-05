Минздрав ответил на жалобы о тараканах и разрухе в воронежской райбольнице

По словам пациентов, хуже всего ситуация обстоит в травматологическом отделении, стены которого покрыты трещинами, во многих местах в линолеуме зияют дыры, а в холодильниках якобы бегают тараканы.
Местные жители утверждают, что неоднократно подавали жалобы в надзорные органы, однако реакции на обращения до сих пор не последовало.
Как сообщили vrn.aif.ru в региональном минздраве, капремонт здания хирургического корпуса, включая травматологическое отделение, планируется начать в следующем году. На эти цели выделят 130 млн рублей.
Третий и часть второго этажа поликлиники Семилукской райбольницы были капитально отремонтированы в 2023—2024 годах. В декабре прошлого года был начат капремонт первого этажа восстановительного отделения. В том числе ведутся работы по обновлению лабораторной службы, что будет способствовать повышению комфорта пациентов при сдаче анализов. Работы планируют завершить до апреля 2026 года.
Как отмечают в ведомстве, медучреждением заключён договор на оказание услуг по дезинсекции и дератизации с профильной организацией. Последнюю такую процедуру проводили 31 октября, следующая запланирована на 19 декабря.
«Также в течение года силами дезинфекторов Семилукской РБ ежемесячно проводится внеочередная дезинсекционная обработка в структурных подразделениях районной больницы», — уточнили в минздраве.
Последняя внеплановая работа в отделении травматологии и ортопедии проводилась 28 октября.