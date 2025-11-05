Минздрав ответил на жалобы о тараканах и разрухе в воронежской райбольнице

Третий и часть второго этажа поликлиники Семилукской райбольницы были капитально отремонтированы в 2023—2024 годах. В декабре прошлого года был начат капремонт первого этажа восстановительного отделения. В том числе ведутся работы по обновлению лабораторной службы, что будет способствовать повышению комфорта пациентов при сдаче анализов. Работы планируют завершить до апреля 2026 года.