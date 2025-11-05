В Омске на 17% возросло количество объявлений о сдаче в аренду мест под общепит

Количество объявлений в Омске о сдаче заведений общепита в аренду увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты полагают, что данный рост может быть связан с рядом факторов — сезонными изменениями, перегруппировкой игроков на рынке, а также переформатированием заведений под новые модели. Также аналитики полагают, что с приближением новогоднего сезона интерес к омским точкам общепита будет сохраняться со стороны предпринимателей, желающих оперативно занять локации с высокой проходимостью в период праздников.