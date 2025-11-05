Ричмонд
В Омске на 17% возросло количество объявлений о сдаче в аренду мест под общепит

Эксперты делают вывод о сезонной перегруппировке игроков на омском рынке закусочных, баров и кафе.

Источник: Комсомольская правда

В третьем квартале 2025 года в Омске наблюдается умеренный рост активности в сегменте общественного питания. К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса «Авито», заметив увеличение количества объявлений о сдаче заведений в аренду на 17%.

Количество объявлений в Омске о сдаче заведений общепита в аренду увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты полагают, что данный рост может быть связан с рядом факторов — сезонными изменениями, перегруппировкой игроков на рынке, а также переформатированием заведений под новые модели. Также аналитики полагают, что с приближением новогоднего сезона интерес к омским точкам общепита будет сохраняться со стороны предпринимателей, желающих оперативно занять локации с высокой проходимостью в период праздников.