Снегопад в Алматы вызвал ажиотаж среди водителей и поднял цены на услуги шиномонтажа

Я две недели просила отца переобуть мою машину, но у него все не было возможности. Вчера пошел снег, и я поняла, что больше не могу ждать. Поехала на шиномонтаж сама… и прошла семь кругов ада. Практически все шиномонтажки города забиты под завязку, но я все же нашла одну, где согласились поменять мне резину. Простояла больше двух часов, нас в очереди, без преувеличений, было человек 40. Мужчины ведут себя просто ужасно, многие лезут без очереди, а еще я сама таскала колеса из салона и плакалась пожилому мужчине, чтобы он поступил по-честному и не лез без очереди. В такие моменты, когда нужно переобувать машину, мы, кажется, становимся бесполыми существами. Каждый борется только за свою правоту. В итоге я все-таки поменяла шины, но мне сказали, что у меня повреждены диски, я уж не стала разбираться, просто согласилась. Правда, позже, уже в разговоре с папой, выяснилось, что меня просто обманули на деньги. Такого кошмара я не ожидала… Но, слава богу, все это уже позади.