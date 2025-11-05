Для жителей Тульской области расширили функционал чата с роботом Максом

Робот Макс на «Госуслугах» теперь может помочь жителям Тульской области получить информацию о социальных услугах для детей, пожилых и людей с инвалидностью, сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона. Электронные сервисы развиваются в стране в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В чате цифровой ассистент сообщит, какие виды услуг доступны в регионе, как подать заявление на «Госуслугах» или в организации, которая оказывает социальную поддержку. Он также подскажет, какие документы нужны заявителю или представителю.
Сервис доступен только для жителей Тульской области, поэтому необходимо проверить регион на «Госуслугах». Чтобы изменить его на компьютере, нужно нажать на название города или области в правом нижнем углу на главной странице. В приложении регион меняется в правом верхнем углу в разделе «Услуги».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.