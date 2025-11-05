Для жителей Тульской области расширили функционал чата с роботом Максом

Робот Макс на «Госуслугах» теперь может помочь жителям Тульской области получить информацию о социальных услугах для детей, пожилых и людей с инвалидностью, сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона. Электронные сервисы развиваются в стране в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».