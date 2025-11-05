Власти рассказали, почему поля в Калининградской области так часто топит и что с этим делать

Кроме того, в этом году аграрии закупили 177 единиц современной техники, в том числе картофелеуборочные комбайны, которые позволяют за день сделать недельный объём работы. С поставками удобрений в регион проблем нет. «Я думаю, что в любом случае этот год нас закалил. Даже если в следующем будет погода не лучше, мы понимаем, как это переживать теперь», — заявил глава минсельхоза.