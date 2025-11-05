Власти рассказали, почему поля в Калининградской области так часто топит и что с этим делать

В 2025 году Калининградская область потеряла часть урожая из-за переувлажнения почвы. Об этом министр сельского хозяйства Артём Иванов рассказал в эфире программы «Темы дня» на радио «Комсомольская правда».
На Калининградскую область приходится 23% всех осушаемых земель в России, поэтому аграрии разработали сложный мелиоративный комплекс. Сегодня он включает в себя 25 тысяч километров открытых каналов.
Чтобы осушить поля, предприятия раз в 5−7 лет чистят дренажную систему, чинят дамбы и ремонтируют насосные станции. Вода уходит в каналы, которые включены в областную и федеральную собственность. Последние планируют в 2026 году передать региону, потому что, как сказал Артём Иванов, «два хозяина не могут заниматься фактически одним и тем же».
Кроме того, в этом году аграрии закупили 177 единиц современной техники, в том числе картофелеуборочные комбайны, которые позволяют за день сделать недельный объём работы. С поставками удобрений в регион проблем нет. «Я думаю, что в любом случае этот год нас закалил. Даже если в следующем будет погода не лучше, мы понимаем, как это переживать теперь», — заявил глава минсельхоза.
В начале октября Беларусь вызвалась помочь Калининградской области привести в порядок поля, которые страдают во время паводков.