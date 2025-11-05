И будет взрыв. 10 ошибок при работе с микроволновой печью

Мы используем СВЧ-печь каждый день, греем в ней еду и даже иногда готовим. Например, в микроволновке можно сварить овощи для оливье или винегрета. Но всегда ли мы правильно пользуемся этим прибором, все ли продукты можно в нем нагревать? Рассказываем, как нельзя поступать с микроволновкой.
Ошибка № 1. Варить яйца
Все знают, что яйца в микроволновке варить нельзя, но иногда забывают. А во время нагрева в яйцах скапливается пар, под его давлением яйцо может взорваться. Оно не только испачкает прибор, но может даже повредить его. Поэтому лучше варите яйца на плите или в специальной яйцеварке.
Ошибка № 2. Использовать металл
Микроволны отражаются от металла, создавая электрические дуги (искры). Это может привести к пожару и безвозвратно испортить магнетрон — «сердце» вашей микроволновки. Под запретом любые металлы: контейнеры, крышки, вилки и ложки. Нельзя греть продукты в фольге, в упаковке с алюминиевым покрытием.
Также нельзя использовать посуду с золотым или серебряным ободком, в таких красках используются металлы, и посуда будет искрить.
Ошибка № 3. Неправильный пластик
Обычный пластик (например, коробочка от йогурта или майонеза) при нагревании выделяет в пищу вредные химические вещества, такие как бисфенол-А (BPA). Нельзя греть в такой упаковке еду. Обязательно берите пластиковые контейнеры со значком «для СВЧ». Также можно использовать стеклянную или керамическую посуду, можно греть продукты в картонной упаковке.
Ошибка № 4. Греть сосиски в оболочке
Продукт внутри оболочки при нагреве начинает расширяться, а оболочка — нет. В результате сосиски или сардельки могут взорваться внутри оболочки. Поэтому либо снимайте оболочку или делайте в ней проколы, чтобы выходил лишний пар.
Ошибка № 5. Готовить виноград
Фрукты и овощи с плотной кожурой подвержены тем же рискам, что и сосиски в оболочке. Поэтому не нужно готовить в СВЧ виноград и сливовидные томаты. Или же делайте в кожице проколы зубочистками, чтобы у пара был выход. И ничего не взорвалось.
Ошибка № 6. Греть суп без крышки
Жидкие блюда, супы или блюда в соусе при нагреве могут разбрызгиваться. Поэтому тарелку с супом обязательно нагревать только под специальной крышкой для микроволновой печи.
Ошибка № 7. Ставить острые блюда
Если вы разогреваете в СВЧ что-то острое, блюда, содержащие перец чили, то допускаете ошибку. Дело в том, что при нагреве микроволнами в СВЧ из перца высвобождаются летучие соединения капсаицина, благодаря этому веществу перец становится острым. При открытии дверцы вы можете вдохнуть эти пары, что вызовет сильное раздражение дыхательных путей и глаз. Поэтому острые блюда лучше греть на плите, а не в микроволновке.
Ошибка № 8. Сушить травы и пряности
СВЧ-печь нагревает предметы внутри нее, но в травах и пряностях слишком мало жидкости, при длительном пребывании внутри микроволновки они не высохнут, а скорее могут загореться. Так что лучше используйте печь по назначению: просто подогревайте еду.
Ошибка № 9. Греть блюда в герметичной упаковке
Молоко в закрытой бутылке, супы в герметичном пакете, второе в пакете с застежкой — все это расширяется в упаковке, если она герметичная, а свободного пространства внутри мало — может быть взрыв. Он испачкает прибор и может повредить. Поэтому нужно переложить продукты в подходящую посуду.
Ошибка № 10. Включать пустую микроволновку
Если в камере нет ничего, что могло бы поглощать микроволны, они будут отражаться от стенок и возвращаться к магнетрону. Это может сжечь его, и печь выйдет из строя.
В камере всегда должна быть хотя бы чашка с водой, если вы проверяете работу печи.