И будет взрыв. 10 ошибок при работе с микроволновой печью

Мы используем СВЧ-печь каждый день, греем в ней еду и даже иногда готовим. Например, в микроволновке можно сварить овощи для оливье или винегрета. Но всегда ли мы правильно пользуемся этим прибором, все ли продукты можно в нем нагревать? Рассказываем, как нельзя поступать с микроволновкой.