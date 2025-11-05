Сыродельный завод Тверской области взял награды международного турконкурса

Конаковский сыродельный завод «Молоко» из Тверской области взял две награды на международном конкурсе в сфере туризма «PRОбренд-2025», сообщили в аппарате правительства региона. Продвижение субъекта на внутреннем и международном рынках соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В номинации «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта» награду получила генеральный директор предприятия Людмила Володина. Она создала музей сыроделия имени Николая Верещагина и туристический маршрут на Конаковский сыродельный завод. Сам музей стал лидером и в номинации «Брендинг туристского объекта или организации».
Международный конкурс «PRОбренд-2025» проводится среди участников туристической сферы евразийского пространства. Его цель — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на рынке, а также международное сотрудничество представителей туротрасли. Церемония награждения состоялась 29 октября в Москве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.