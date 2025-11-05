США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III

МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах (ассоциированное с США государство) и находящегося под управлением Командования космических сил и противоракетной обороны, отмечается в сообщении.
«Это испытание подтвердило надёжность, адаптивность и модульность системы вооружения», — заявил полковник Дастин Хармон.
Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч). На вооружении США стоят 400 таких ракет.