США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III

В США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, сообщают Космические силы США. Учения получили обозначение GT 254. Во время запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности системы» ракеты.

Источник: РБК

МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах (ассоциированное с США государство) и находящегося под управлением Командования космических сил и противоракетной обороны, отмечается в сообщении.

«Это испытание подтвердило надёжность, адаптивность и модульность системы вооружения», — заявил полковник Дастин Хармон.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч). На вооружении США стоят 400 таких ракет.

