США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III

МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах (ассоциированное с США государство) и находящегося под управлением Командования космических сил и противоракетной обороны, отмечается в сообщении.