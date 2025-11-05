Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарцы жалуются на окутавший город удушливый дым

На окрестных полях жгут солому.

Источник: t.me/typodar

Едкий дым 5 ноября распространился по всему Краснодару. Запах гари ощущается в разных районах краевого центра.

Местные жители называют такую ситуацию «газенваген» и связывают происходящее с порочной практикой сжигания рисовой соломы на полях. Положение усугубляет установившаяся сухая и безветренная погода.

Подобная проблема характерна и для других населенных пунктов края. По данным телеграм-канала «Туподар Краснодар», дым заполонил все районы рисосеяния и прилегающие территории. Плотная завеса стоит на трассах в западной части Краснодарского края.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что жители Кубани неоднократно требовали прекратить травить их гарью от горящих полей. Их поддержали депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев и депутат ЗСК Денис Хмелевской, направив официальное обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву. Быв подготовлен соответствующий проект постановления, поддержанный Минприроды, Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Однако Минсельхоз, Минэкономразвития и ряд других структур смогли доказать, что сжигание рисовой соломы — якобы единственно возможный способом её утилизации. Экологию и здоровье людей ведомства, видимо, посчитали менее значимым фактором.

Фото: t.me/typodar.