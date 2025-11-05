Краснодарцы жалуются на окутавший город удушливый дым

Ранее «Югополис» сообщал о том, что жители Кубани неоднократно требовали прекратить травить их гарью от горящих полей. Их поддержали депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев и депутат ЗСК Денис Хмелевской, направив официальное обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву. Быв подготовлен соответствующий проект постановления, поддержанный Минприроды, Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Однако Минсельхоз, Минэкономразвития и ряд других структур смогли доказать, что сжигание рисовой соломы — якобы единственно возможный способом её утилизации. Экологию и здоровье людей ведомства, видимо, посчитали менее значимым фактором.