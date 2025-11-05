Пропавший вместе с семьей в тайге Усольцев мог сам отказаться от помощи

Сергеев рассказал, что с момента исчезновения Усольцевых начал идти снег, которого с каждым днем поисков становилось все больше. Он обратил внимание на то, что это «крайне затруднительный поиск», который проходит в горной местности, поэтому некоторые задачи невыполнимы в зимних условиях. Часть зоны поиска будет доступна только в теплую погоду, когда сойдет снег.