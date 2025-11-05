Стандартизацию данных сочли необходимой для ИИ в наномедицине

«Совместно с китайскими коллегами мы выявили, что применение ИИ в наномедицине открывает не только мощные перспективы, но и серьезные проблемы, такие как дефицит и неоднородность данных, необходимость их стандартизации, сложность контроля качества препаратов, длительный цикл оценки безопасности и эффективности. Для решения этих задач нужно создать систему классификации и стандартизации», — отметил заведующий лабораторией тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН (Пущино) Антон Попов, чьи слова приводит пресс-служба института.