Как возникло почитание образа, чем помогает икона и что нельзя делать в этот день

Так, петербургский вариант иконы «Всех скорбящих радость» (с грошиками) чтут 5 августа (23 июля по старому стилю). Этот список прославился в 1888 году, когда в часовню, где хранилась икона, ударила молния, начался пожар: сам образ уцелел и «обновился», а к иконе прилипли медные монеты — «грошики» из ящика для пожертвований. С тех пор этот сюжет закрепился в названии списка. История с «грошиками» стала знаком особого божественного промышления: монеты, приставшие к иконе во время грозы, верующие восприняли как символ милостыни и внимания к бедствующим. Петербургский список чтят как напоминание о милосердии и помощи страждущим, а день его памяти вошел в церковные календари.