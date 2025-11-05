Спортивные учреждения Тверской области отремонтируют в 2026 году

В спортивных учреждениях Тверской области проведут ремонт в 2026 году и приобретут для них новое оборудование и транспорт, сообщили в аппарате правительства региона. Такие решения были приняты 1 ноября на заседании бюджетной комиссии области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».