Спортивные учреждения Тверской области отремонтируют в 2026 году

В спортивных учреждениях Тверской области проведут ремонт в 2026 году и приобретут для них новое оборудование и транспорт, сообщили в аппарате правительства региона. Такие решения были приняты 1 ноября на заседании бюджетной комиссии области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
В спортивном комплексе «Юбилейный» заменят напольное покрытие в тренажерном зале и обновят санузлы. В спортивные школы олимпийского резерва (СШОР) по хоккею заменят двери, в школе по боксу и кикбоксингу поставят ограждения, а в спортивном ледовом комплексе (СЛК) «Орбита» восстановят системы вентиляции и кондиционирования. В комплексах «Конаковский лед» и «Юбилейный» запланировано обновление освещения ледовых арен.
Будут приобретены автомобили для СШОР по гребле и парусному спорту, хоккею, адаптивным видам спорта, а также для СЛК «Старица». Транспорт будет использован в том числе для транспортировки спортсменов и инвентаря. Для комплексной СШОР № 1 закупят специализированную технику.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.