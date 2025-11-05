Льготный возраст. За что могут не платить петербургские пенсионеры

Кроме федеральных пожилым полагаются ещё и региональные льготы. Об этом — в материале spb.aif.ru.
Как сэкономить по закону.
Федеральные льготы не зависят от места проживания: пенсионер из любого региона может раз в год воспользоваться правом бесплатного проезда к месту отдыха и обратно, а также получить бесплатно или со скидкой лекарства по рецепту врача, рассказала доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова.
Также существуют федеральные налоговые льготы для пенсионеров и предпенсионеров по налогу на имущество в виде уменьшения налогооблагаемой базы на один из объектов в собственности. Работает это так: при расчёте налога на имущество из полной кадастровой стоимости жилого объекта вычитается стоимость определённого количества квадратных метров: для жилого дома эта величина составляет 50 кв. м, для квартиры или части жилого дома — 20 кв. м, а для комнаты или части квартиры — 10 кв. м.
В отношении земельного налога предусмотрен вычет, равный кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, если он находится в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Это означает, что при площади участка до 6 соток налог не взимается вовсе, а если площадь превышает 6 соток, то налогообложению подлежит только оставшаяся площадь сверх этого лимита.
Возраст имеет значение.
На региональном уровне можно получить льготы по уплате транспортного налога, отмечает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. В Петербурге действует освобождение от уплаты налога на один мотоцикл и одно транспортное средство по выбору: легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. или катер, моторная лодка мощностью до 30 л. с.
Пенсионеры, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет и другие льготники могут приобрести месячный именной льготный билет для проезда на трамвае, троллейбусе, автобусе, метро. Они также могут ездить бесплатно на пригородных электричках, а с 27 апреля по 31 октября — ещё и на пригородных автобусах по социальным маршрутам.
Кроме того, пенсионеры Северной столицы либо лица с доходом ниже 1,15 прожиточного минимума вправе бесплатно получить установку газового котла, газовой плиты и газового счетчика в жилом помещении по месту их регистрации — при условии, что в это жильё ещё не проведён газ. Данная льгота предоставляется единократно. Указанным категориям граждан также компенсируются затраты на приобретение и замену неисправных, не подлежащих ремонту бытовых приборов: газовых плит (один раз в 20 лет), газовых водонагревательных колонок (один раз в 10 лет) и электрических плит (один раз в 15 лет).
Ветераны труда и военной службы, пенсионеры с продолжительным стажем работы в городе и области, труженики тыла, а также лица, пострадавшие от политических репрессий, имеют право на 50‑процентную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом льгота распространяется не на полную сумму, указанную в платёжной квитанции, а лишь на ту часть расходов, которая соответствует доле льготника, с учётом действующих нормативов потребления. Одинокие неработающие пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию взносов за капитальный ремонт: по достижении 70‑летнего возраста им возмещается 50 % уплаченной суммы, а после 80 лет — уже 100 %.
Такая же льгота предоставляется пенсионерам, если их семья состоит исключительно из неработающих лиц (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и/или инвалидов I и II группы. Важно отметить, что компенсация начисляется только в отношении одного жилого помещения и в пределах установленного норматива площади. Кроме того, семьи или одинокие пенсионеры, у которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 14 % от их совокупного дохода, вправе оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ.