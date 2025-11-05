Льготный возраст. За что могут не платить петербургские пенсионеры

Кроме того, пенсионеры Северной столицы либо лица с доходом ниже 1,15 прожиточного минимума вправе бесплатно получить установку газового котла, газовой плиты и газового счетчика в жилом помещении по месту их регистрации — при условии, что в это жильё ещё не проведён газ. Данная льгота предоставляется единократно. Указанным категориям граждан также компенсируются затраты на приобретение и замену неисправных, не подлежащих ремонту бытовых приборов: газовых плит (один раз в 20 лет), газовых водонагревательных колонок (один раз в 10 лет) и электрических плит (один раз в 15 лет).