В Тюменской области провели слет поисковых отрядов

На мероприятии ребята изучили теорию по археологии и документированию поисковых работ, антропологии, личным опознавательным знакам, взрывоопасным предметам, а также обмундированию и снаряжению Красной армии и немецко-фашистских войск. В ходе практической части участники научились работать с металлоискателем и обустраивать лагерь. Они также посетили занятие по оказанию первой помощи и проверили уровень своих знаний на поисковой тропе.