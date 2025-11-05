В Тюменской области провели слет поисковых отрядов

Региональный слет «Школа поисковика» прошел с 30 октября по 2 ноября на базе детского центра «Алые паруса» в Тюменской области. Такие события проводятся по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили во областном Дворце творчества и спорта «Пионер».
На мероприятии ребята изучили теорию по археологии и документированию поисковых работ, антропологии, личным опознавательным знакам, взрывоопасным предметам, а также обмундированию и снаряжению Красной армии и немецко-фашистских войск. В ходе практической части участники научились работать с металлоискателем и обустраивать лагерь. Они также посетили занятие по оказанию первой помощи и проверили уровень своих знаний на поисковой тропе.
Во время досуговой программы для поисковиков организовали мастер-класс по оказанию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Они также посетили выставку современного обмундирования Вооруженных сил Российской Федерации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.