Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую зону для молодоженов планируют создать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность организации особенной зоны для новобрачных. Об этом особщила мэрия Нижнего Новгорода.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С предложением по созданию пешеходной аллеи с оригинальными арт-инсталляциями в горадминистрацию Нижнего Новгорода выступили представители Объединения молодых семей.

Активисты из Нижнего Новгорода предложили преобразовать часть улицы Малой Покровской (от Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова), где расположен Дворец бракосочетания, в тематическое пространство.

Данная инициатива была передана на рассмотрение в городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Эксперты департамента подчеркнули, что на указанном участке близится к завершению ремонт дорожного полотна и тротуаров.

Следовательно, в случае реализации проекта тематической пешеходной зоны для прогулок горожан и молодоженов, нет необходимости в дополнительных работах по обновлению инфраструктуры.

В департаменте также отметили, что информация о последующих решениях будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что нижегородский ЗАГС открывает новые площадки для регистрации брака.