Новую зону для молодоженов планируют создать в Нижнем Новгороде

С предложением по созданию пешеходной аллеи с оригинальными арт-инсталляциями в горадминистрацию Нижнего Новгорода выступили представители Объединения молодых семей.
Активисты из Нижнего Новгорода предложили преобразовать часть улицы Малой Покровской (от Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова), где расположен Дворец бракосочетания, в тематическое пространство.
Данная инициатива была передана на рассмотрение в городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Эксперты департамента подчеркнули, что на указанном участке близится к завершению ремонт дорожного полотна и тротуаров.
Следовательно, в случае реализации проекта тематической пешеходной зоны для прогулок горожан и молодоженов, нет необходимости в дополнительных работах по обновлению инфраструктуры.
В департаменте также отметили, что информация о последующих решениях будет предоставлена позже.
Ранее сообщалось, что нижегородский ЗАГС открывает новые площадки для регистрации брака.