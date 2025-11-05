В Беларуси больше иностранцев будут проходить обязательную дактилоскопию

В Беларуси расширяется перечень иностранцев, которые подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, пишет БелТА.
По словам заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича, на данный момент необходимо совершенствовать организацию процесса государственной дакторегистрации. Нужно улучшать как техническую сторону дактилоскопии иностранцев, так и актуализировать категории лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопической регистрации.
Законопроект предусматривает значительное расширение перечня иностранцев, которые подлежат обязательной дактилоскопии, и уточнение перечня информации, фиксируемой при регистрации. Так, погранорганы наделяют полномочиями для дактилоскопической регистрации иностранцев, которые пересекают границу Беларуси.
Еще на этапе согласования документа госорганы выработали общую позицию. А на ОВД возложили дактилоскопию граждан, которые подлежат передаче в рамках договора о реадмиссии, и лиц, которые в силу состояния здоровья и возраста не могут сообщить сведения о себе. Госпогранкомитет будет заниматься дактилоскопией иностранцев, которые проходят погранконтроль и включены в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, а также тех лиц, по которым принято решение о дактилоскопировании в интересах нацбезопасности.
В Госкомитете судебных экспертиз будут проводить дактилоскопию граждан Беларуси, которые приобрели гражданство или подданство другой страны, предоставляющее право на льготы и иные преимущества, постоянно проживающих за пределами республики, ставших на консульский учет в диппредставительствах и консульствах для оформления выезда. Еще закреплена возможность автоматически передавать сведения дактилоскопии пограничными органами в ГКСЭ.
А для юрлиц и ИП, которые выполняют международные автомобильные перевозки пассажиров, устанавливается обязанность безвозмездно передавать персональные сведения пассажиров в информсистемы Минтраса.
Кроме того, законопроект дополняет возможность на погранконтроле личного досмотра граждан и их вещей, в том числе техническими и специальными средствами. И еще уточнен порядок осуществления постоянно проживающими в Беларуси иностранцами трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности.
