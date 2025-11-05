В Беларуси больше иностранцев будут проходить обязательную дактилоскопию

Еще на этапе согласования документа госорганы выработали общую позицию. А на ОВД возложили дактилоскопию граждан, которые подлежат передаче в рамках договора о реадмиссии, и лиц, которые в силу состояния здоровья и возраста не могут сообщить сведения о себе. Госпогранкомитет будет заниматься дактилоскопией иностранцев, которые проходят погранконтроль и включены в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, а также тех лиц, по которым принято решение о дактилоскопировании в интересах нацбезопасности.