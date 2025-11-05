Ричмонд
Пожилая пара из Китая рассказала о путешествиях по стране на фургоне

В год они преодолевают не менее 20 тыс. км.

Источник: Unsplash

В Северном Китае 90-летний мужчина со своей 86-летней женой на протяжении 20 лет путешествуют по стране на фургоне. История пары привлекла внимание пользователей Сети, сообщает South China Morning Post.

Ван Жуйсен купил свой первый фургон в 2003 году, чтобы осуществить мечту о путешествии на автомобиле. С тех пор он путешествует в компании своей жены, ежегодно проезжая не менее 20 тыс. км за две-три поездки, каждая из которых длится несколько месяцев.

По признанию пары, они столько времени проводят в путешествии, поскольку «хотят оценить красоту страны и расширить свой кругозор». Отмечается, что в настоящее время они посетили практически все известные туристические места страны, среди которых — отдаленные районы на северо-западе Китая и плато юго-западного Тибета.

В прошлом Жуйсен участвовал в Корейской войне в качестве водителя и ремонтника техники, будучи в составе Народной добровольческой армии. Когда он стал путешествовать, он мог без проблем проводить за рулем по 10 и более часов в день. Сейчас, по его словам, он уже не так энергичен, как раньше, и может водить машину около 6−7 часов в день.

В 2023 году несколько автошкол отказали мужчине в продлении водительских прав из-за преклонного возраста. Чтобы отстоять свое право водить машину, Жуйсен целый час беседовал с директором пригородной автошколы, убеждая его в своей ясности мышления, после чего успешно сдал экзамен, продлив свои права еще на шесть лет.

«Он хорошо водит, и я чувствую себя в безопасности, когда нахожусь в его машине», — сообщила 86-летняя путешественница.

Сам мужчина признается, что предпочитает водить медленно и за последние семь лет не попадал в дорожные аварии.

Какие существуют правила жизни для пожилых людей

Врач-гериатр, заведующая отделением гериатрической терапии РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валентина Остапенко озвучила пять важных правил представителям старшего поколения для успешного и здорового долголетия.

Доктор рекомендует людям пожилого возраста не замыкаться в себе, а найти свой круг общения, близких по духу собеседников, с кем станет интересно и приятно общаться, поскольку это позволяет избежать одиночества, социальной изоляции и продлить здоровье как физическое, так и когнитивное. Также среди рекомендаций — победа над ленью, контроль баланса жидкости в организме, правильно готовиться к приему у врача — составить список всех лекарств, которые принимает человек, записать дозы и кратность приема препаратов. Также очень важно, по словам врача, думать о хорошем.