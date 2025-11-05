Пожилая пара из Китая рассказала о путешествиях по стране на фургоне

В прошлом Жуйсен участвовал в Корейской войне в качестве водителя и ремонтника техники, будучи в составе Народной добровольческой армии. Когда он стал путешествовать, он мог без проблем проводить за рулем по 10 и более часов в день. Сейчас, по его словам, он уже не так энергичен, как раньше, и может водить машину около 6−7 часов в день.