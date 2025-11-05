В Черемисиновском соццентре Курской области провели День народного единства

Праздник, посвященный Дню народного единства, состоялся в Черемисиновском центре социальной помощи семье и детям «Содействие» при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области.
Ведущие, напоминая присутствующим историю Дня народного единства, сделали акцент на том, что он олицетворяет сплоченность многонациональной страны и преемственность поколений. В украшенном по-праздничному зале звучали патриотические песни, стихи, исполнялись танцевальные номера. Воспитанники показали присутствующим театрализованную постановку «Два человека, спасших страну» и рассказали о народных героях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. Дети преподнесли гостям памятные сувениры, сделанные своими руками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.