В Астане усилили безопасность с помощью дронов

В полиции рассказали, что один из дронов зафиксировал нарушение правил проезда железнодорожного переезда — водитель автомобиля Kia пересек пути при закрывающемся шлагбауме. Нарушение было зафиксировано центром оперативного управления полиции, после чего водитель привлечен к ответственности. В другом случае водитель Toyota совершил обгон автомобилей, остановившихся перед железнодорожным переездом, за что также был привлечен к ответственности.