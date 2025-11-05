Ричмонд
В Астане усилили безопасность с помощью дронов

В Астане усиливают меры общественной безопасности с использованием дронов и интеллектуальных систем распознавания. Как сообщили в МВД РК, в городе активно применяются современные технологии фиксации и видеомониторинга, которые помогают оперативно выявлять и предотвращать правонарушения.

Источник: Курсив

Координация работы осуществляется центром оперативного управления полиции, где обстановка в столице контролируется круглосуточно. Для этого используются уличные камеры наблюдения, смарт-жетоны, камеры на автопатрулях и беспилотные летательные аппараты — дроны.

Отдельное внимание уделено пилотному проекту «Единая инфраструктура дронов», в рамках которого осуществляется воздушный контроль дорожного движения. Шесть современных беспилотников ежедневно мониторят транспортные потоки, фиксируют нарушения, распознают государственные номера автомобилей и сверяют их с базами данных розыска. Это позволяет полицейским реагировать на инциденты даже в местах, недоступных для наземных патрулей.

В полиции рассказали, что один из дронов зафиксировал нарушение правил проезда железнодорожного переезда — водитель автомобиля Kia пересек пути при закрывающемся шлагбауме. Нарушение было зафиксировано центром оперативного управления полиции, после чего водитель привлечен к ответственности. В другом случае водитель Toyota совершил обгон автомобилей, остановившихся перед железнодорожным переездом, за что также был привлечен к ответственности.

Среди прочих нарушений были также зафиксированы случаи использования водителями телефонов за рулем и несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, во время культурных и спортивных мероприятий дроны обеспечивают онлайн-трансляцию происходящего в центр оперативного управления, что позволяет полиции контролировать ситуацию в реальном времени и поддерживать общественный порядок.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что спасатели МЧС РК с помощью беспилотника нашли двух туристов, заблудившихся в горах Карагандинской области.