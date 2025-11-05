Обнаружены следы пневмококка в останках людей бронзового века

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские палеогенетики обнаружили в останках людей, живших на территории современной Ярославской области примерно 4,5 тыс. лет назад, следы заражения пневмококком — бактерией, вызывающей пневмонию, менингит и некоторые другие опасные инфекции. Это первая находка такого рода среди людей бронзового века, живших на Русской равнине, сообщила пресс-служба МФТИ.
«Это своего рода “удачная находка”, которая открывает новое направление в исследовании палеопатогенов. Данный микроб мог бессимптомно существовать в дыхательных путях, но при ослаблении иммунитета вызывать пневмонию, отит и другие инфекции, часто смертельные, в доантибиотиковую эру», — пояснил заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ Харис Мустафин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи из МФТИ, а также ученые из Института археологии РАН, Института этнологии и антропологии РАН и Института трансляционной биомедицины (Санкт-Петербург) совершили это открытие при изучении четырех образцов ископаемого генетического материала возрастом в 3,9−4,5 тыс. лет, найденных на территории Волосово-Даниловского могильника в современной Ярославской области, которые относятся к так называемой фатьяновской культуре.
Ее представители появились в лесных регионах современной европейской части России в третьем тысячелетии до нашей эры, куда они предположительно первыми принесли животноводство. Также многие исследователи предполагают, что фатьяновская культура могла сыграть важную роль в формировании балто-славянского праязыка, что делает ее особенно интересной для изучения как при помощи археологических и антропологических, так и палеогенетических методов.
Следы древних инфекций.
Как отмечает Мустафин, в процессе изучения сверхчистой древней ДНК, выделенной из останков четырех мужчин из Волосово-Даниловского могильника, ученые обнаружили следы присутствия пневмококковой инфекции в организме всех четырех из них. По словам ученых, обнаружение следов патогена в столь древних находках является большой редкостью, так как ДНК бактерий сохраняется гораздо хуже человеческой, а риск загрязнения образцов современными микробами крайне высок.
Ученые отмечают, что до настоящего времени самым ранним свидетельством существования пневмококка считалась находка в куске березовой смолы из Дании эпохи неолита, чей возраст составляет около 5,7 тыс. лет. Обнаружение патогена в образцах бронзового века на Русской равнине является первым прямым доказательством его циркуляции в Восточной Европе в этот период. Ученые предполагают, что это может быть связано с тесным контактом людей с одомашненными животными.
«Есть гипотеза, что в климатической зоне Русской равнины в эпоху бронзы при одомашнивании животных у человека с ними был близкий контакт, связанный с необходимостью в холодное зимнее время года размещать скот в жилище человека или в непосредственной близости от него. В этих условиях естественным образом возникают предпосылки заражения человека бактериальными инфекциями, свойственными одомашниваемым животным», — подытожил Мустафин.