Обнаружены следы пневмококка в останках людей бронзового века

Ученые отмечают, что до настоящего времени самым ранним свидетельством существования пневмококка считалась находка в куске березовой смолы из Дании эпохи неолита, чей возраст составляет около 5,7 тыс. лет. Обнаружение патогена в образцах бронзового века на Русской равнине является первым прямым доказательством его циркуляции в Восточной Европе в этот период. Ученые предполагают, что это может быть связано с тесным контактом людей с одомашненными животными.