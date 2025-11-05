Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи вырвали его из лап смерти: жителя Башкирии тяжело ранили ножом в грудь

В Кумертау врачи ГКБ спасли раненого ножом в грудь мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в Кумертауской городской больнице спасли жизнь раненого ножом 30-летнего пациента. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, молодого человека доставили в приемное отделение с проникающим ранением грудной клетки.

Компьютерная томография показала критическое повреждение сердца, что требовало немедленного хирургического вмешательства. Ситуация осложнялась массивной кровопотерей, создававшей дополнительные риски как для хирургов, так и для анестезиологов.

Тем не менее, несмотря на все трудности, врачам удалось успешно провести операцию по ушиванию раны сердца, и в итоге жизнь пациента была спасена, его уже выписали из медицинского учреждения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.