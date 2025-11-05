Врачи вырвали его из лап смерти: жителя Башкирии тяжело ранили ножом в грудь

В Башкирии в Кумертауской городской больнице спасли жизнь раненого ножом 30-летнего пациента. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, молодого человека доставили в приемное отделение с проникающим ранением грудной клетки.
Компьютерная томография показала критическое повреждение сердца, что требовало немедленного хирургического вмешательства. Ситуация осложнялась массивной кровопотерей, создававшей дополнительные риски как для хирургов, так и для анестезиологов.
Тем не менее, несмотря на все трудности, врачам удалось успешно провести операцию по ушиванию раны сердца, и в итоге жизнь пациента была спасена, его уже выписали из медицинского учреждения.
