В краснодарском музее им. Коваленко открыли выставку о природе Кубани

«В течение семи месяцев мы принимали заявки от участников, которые разделяют нашу страсть к природе родной Кубани Данный конкурс — это один из инструментов экологического воспитания, который позволяет не только раскрыть талант и потенциал каждого ребенка, но и воспитывать у них чувство ответственности за окружающий мир», — прокомментировали организаторы конкурса.