В краснодарском музее им. Коваленко открыли выставку о природе Кубани

Выставка художественных работ конкурса «Природа Краснодарского края» заработала 30 октября в музее имени Федора Коваленко в Краснодаре по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Торжественное открытие началось с награждения победителей ежегодного конкурса «Природа Краснодарского края». Из поступивших 450 заявок к конкурсу допустили 301 работу. Жюри определило 28 победителей и лауреатов. Они были награждены дипломами, грамотами, подарками, а также книжными изданиями от министерства природных ресурсов региона.
«В течение семи месяцев мы принимали заявки от участников, которые разделяют нашу страсть к природе родной Кубани Данный конкурс — это один из инструментов экологического воспитания, который позволяет не только раскрыть талант и потенциал каждого ребенка, но и воспитывать у них чувство ответственности за окружающий мир», — прокомментировали организаторы конкурса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.