В Ростове начали поиск подрядчика для второго этапа реконструкции ливневок

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика для проведения второго этапа реконструкции ливневой канализации бассейна № 1. Детали можно найти на сайте госзакупок.
Известно, что объявление о начале конкурса было размещено ростовской дирекцией по строительству транспортной инфраструктуры. Начальная цена контракта — 10,8 млрд рублей. Заявки будут принимать до 17 ноября, а итоги должны подвести 20 ноября 2025 года.
Судя по документации, непосредственно второй этап работ — подготовку территории, сооружение котлованов и строительство коллектора — подрядчик должен завершить в конце июня 2026 года.
Всего же предполагается 12 этапов работ с полным их завершением к 15 ноября 2028 года. К этому же времени объект должен быть подключен к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом.
