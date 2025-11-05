Ричмонд
В Бирючанском техникуме на Белгородчине устроили экскурсию для школьников

Педагоги помогли им лучше понять особенности каждой профессии.

Экскурсия в Бирючанский сельскохозяйственный техникум для школьников из Красногвардейского района Белгородской области была подготовлена в ходе инициативы «Билет в будущее», которая является частью нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Ребята смогли примерить на себя различные роли — от ветеринарного врача, оказывающего экстренную помощь животным, до специалиста по контролю качества, который анализирует характеристики продукции. Юные гости также попробовали себя в логистике, планируя маршруты.

Практические занятия проходили под руководством опытных преподавателей техникума и студентов-наставников. Они делились своими знаниями, отвечали на вопросы школьников. Ученики работали с оборудованием и моделировали реальные производственные процессы, что дало им возможность лучше понять особенности каждой профессии.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.