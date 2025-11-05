Когда у должника могут отобрать единственное жилье?

Забрать единственное жилье у должника могут только в исключительных случаях. Например, если квартира находится в залоге или суд признает ее роскошной, сообщила aif.ru эксперт по банкротству Александра Мартынова.
«Первый и самый частый случай — если квартира находится в залоге, — объясняет она. — Второй случай — если она приобретена в ипотеку, а с банком не удалось заключить мировое соглашение и договориться о реструктуризации долга. Третий случай — если такое жилье суд признает роскошным. Четких условий по площади и стоимости в законе нет, однако, как правило, нормой считают от 15 до 18 квадратных метров на человека, а стоимость квартиры не должна в несколько раз превышать средний рыночный уровень в регионе. Из этого следует, что если единственное жилье должника находится в элитном районе, это особняк или просто большая квартира, суд может его продать, зарезервировав часть вырученных средств для покупки другой квартиры меньшей площади».
При этом обязательно учитывают и семейное положение должника, указывает Мартынова. Например, если на иждивении человека находятся дети или инвалиды, которые передвигаются по дому на коляске, суд вполне может решить, что такой семье для нормальной жизни нужно больше места, и не изымать большую квартиру.
Также лишить единственного жилья должника могут, если суд посчитает его действия недобросовестными. Например, если человек продал квартиру и не рассчитался с кредиторами, а потом подал на банкротство. В этом случае сделку могут оспорить, а имущество «пустить с молотка».