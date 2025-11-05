Когда у должника могут отобрать единственное жилье?

«Первый и самый частый случай — если квартира находится в залоге, — объясняет она. — Второй случай — если она приобретена в ипотеку, а с банком не удалось заключить мировое соглашение и договориться о реструктуризации долга. Третий случай — если такое жилье суд признает роскошным. Четких условий по площади и стоимости в законе нет, однако, как правило, нормой считают от 15 до 18 квадратных метров на человека, а стоимость квартиры не должна в несколько раз превышать средний рыночный уровень в регионе. Из этого следует, что если единственное жилье должника находится в элитном районе, это особняк или просто большая квартира, суд может его продать, зарезервировав часть вырученных средств для покупки другой квартиры меньшей площади».