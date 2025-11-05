В подмосковной Балашихе провели забег в честь Дня народного единства

В мероприятии приняли участие более 150 жителей города. Спортсмены и любители преодолели дистанцию 5 километров по маршруту в Пестовском парке, который включал четыре круга: два лесных и два городских. Каждый выбирал свой темп: кто-то бежал, а кто-то проходил дистанцию не торопясь. Среднее время прохождения трассы составило около 30 минут.