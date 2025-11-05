В подмосковной Балашихе провели забег в честь Дня народного единства

Забег проекта «5 верст Пестовский», приуроченный ко Дню народного единства, состоялся в городе Балашихе Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Состязания организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
В мероприятии приняли участие более 150 жителей города. Спортсмены и любители преодолели дистанцию 5 километров по маршруту в Пестовском парке, который включал четыре круга: два лесных и два городских. Каждый выбирал свой темп: кто-то бежал, а кто-то проходил дистанцию не торопясь. Среднее время прохождения трассы составило около 30 минут.
«Наши забеги проходят еженедельно круглый год. Сегодняшний старт особенный, мы посвятили его Дню народного единства. Всем финишерам вручали праздничные токены с изображением Минина и Пожарского», — рассказал организатор забега Дмитрий Малов.
Уточним, что проект «5 верст Пестовский» основали в Балашихе в 2022 году. С тех пор он стал площадкой для регулярных любительских пробежек, в которых приняли участие уже более 2 тысяч атлетов-любителей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.