Профориентационная встреча в подмосковном Фрязине собрала более 200 человек

Просветительскую акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация» организовали во Дворце культуры «Исток» города Фрязино в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Событие посетили более 200 учеников восьмых и девятых классов. Они познакомились с лучшими колледжами округа и близлежащих городов, приняли участие в мастер-классах, послушали лекции от представителей учебных учреждений.
Такую конференцию для будущих выпускников проводят уже не первый год. В этот раз три крупных колледжа предложили на выбор более 20 профессий. Школьники смогли узнать больше о таких направлениях, как юриспруденция, педагогика, программирование, робототехника, машиностроение, сварочное производство.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.