«Мозг ребенка может быть не готов»: глава минобра Нижегородской области оценил идею 12-летнего обучения в школе

По словам министра, «нельзя просто взять программу текущего первого класса и начать ее изучать в 6 лет». Для этого нужно будет скорректировать федеральный государственный стандарт и программу обучения, так как у детей в этом возрасте еще может и не быть сформировано достаточно связей между нейронами.