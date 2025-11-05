«Мозг ребенка может быть не готов»: глава минобра Нижегородской области оценил идею 12-летнего обучения в школе

«Сейчас набор в первый класс идет с 7 лет — это возраст, в который мозг ребенка проходит через фазу, когда создается невероятное количество новых связей между нейронами (синапсов). Количество этих связей достигает своего пика, превышая взрослый уровень почти в два раза», — отметил Михаил Пучков.
По словам министра, «нельзя просто взять программу текущего первого класса и начать ее изучать в 6 лет». Для этого нужно будет скорректировать федеральный государственный стандарт и программу обучения, так как у детей в этом возрасте еще может и не быть сформировано достаточно связей между нейронами.
«Не столь будет важен еще один год, сколько где и как распределено дополнительное время в рамках структуры школьного образования: начальное, общее, среднее», — подчеркнул министр.
Добавление еще года к обучению в школе, по словам Михаила Пучкова, затронет все уровни. Нужно будет переобучить учителей, скорректировать школьные программы, учебники.
Говоря о возможности добавить год обучения после 9 класса, министр отметил, что сегодня 65% выпускников именно после 9-го класса идут в среднее профессиональное образование и находят себя на рынке труда.
«Зачем ребятам еще один год в школе?» — констатировал Михаил Пучков.
Вместе с тем, Пучков отметил, что все это не означает, что переход на 12-летку невозможен в принципе.
«Это значит, что необходим очень серьезный анализ и оценка всех эффектов, последствий и необходимых для этого ресурсов. В конечном итоге, был этап, когда школьное среднее образование было десятилетним», — резюмировал глава нижегородского минобра.
Напомним, с идеей введения 12-летнего образования в школах России выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. В федеральном Минобре отметили, что любая подобная идея должна проходить «тщательное обсуждение и экспертизу».