Омичей всех возрастов приглашают нарисовать «Елку Победы»

Как сообщили в ведомстве, желающим принять участие в конкурсе предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена елка 1945 года. Можно изобразить Новый год людей прошлых поколений семьи: как наряжали елку, создавали праздничную атмосферу и обменивались подарками члены семьи, заставшие Победу в Великой Отечественной войне. Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети от 6 лет — можно рисовать всей семьей.