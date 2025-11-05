Омичей всех возрастов приглашают нарисовать «Елку Победы»

Омичей, имеющих способность к рисованию, приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Елка Победы». Лучшая работа станет основой для маркированной карточки с технологией дополненной реальности, сообщает пресс-служба УФПС Омской области.
Как сообщили в ведомстве, желающим принять участие в конкурсе предлагается нарисовать открытку, на которой будет изображена елка 1945 года. Можно изобразить Новый год людей прошлых поколений семьи: как наряжали елку, создавали праздничную атмосферу и обменивались подарками члены семьи, заставшие Победу в Великой Отечественной войне. Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети от 6 лет — можно рисовать всей семьей.
Также отмечается, что рисунок может быть выполнен в любой художественной технике: акварель, гуашь, digital art и т. д. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность, эмоциональность и мастерство исполнения работ. Все рисунки войдут в виртуальную выставку на официальном сайте Музея Победы, а для победителей ждут яркие подарки. Работы принимаются до 23 ноября включительно.