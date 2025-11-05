В Ярославской областной больнице открылось отделение реабилитации

Отделение для комплексной медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы открылось в Ярославской областной клинической больнице. Его работа организована в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.
Отделение оснащено интерактивной реабилитационной системой Nirvana для релаксации с использованием визуальных и слуховых стимулов. Комплекс корректирует способности воспринимать, запоминать, анализировать, обрабатывать и использовать информацию в игровой форме, а также восстанавливает моторику, способствует профилактике эмоциональных нарушений. Помощь смогут получать пациенты с нарушенными связями между нервами и мышцами, нестабильным эмоциональным фоном и другими сложностями.
Еще один комплекс — лазерный терапевтический аппарат высокой интенсивности. Он применяется для обезболивания, снятия отеков и заживления ран. В учреждении смогут также помочь пройти реабилитацию пациентам после инсультов, инфарктов и травм.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.