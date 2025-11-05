Ричмонд
Водителей предупредили о реконструкции участка трассы М-4 в Ростовской области

На Дону водителей попросили быть особенно внимательными на участке трассы М-4.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, водителей в Ростовской области предупредили о сложностях с проездом на участке трассы М-4 «Дон» с 993 по 1024 км. Информация поступила от управления Госавтоинспекции.

На указанном отрезке пути проводится реконструкция дорожного полотна. В связи с этим владельцев автомобилей просят быть предельно внимательными.

Нужно следить за скоростью, нельзя совершать обгоны и маневры в зонах с ограниченной видимостью. Также следует выполнять требования временных дорожных знаков и указания сотрудников дорожных служб. Работы проводятся для повышения безопасности и комфорта на проезжей части.

