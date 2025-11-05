Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нас ждёт небесное представление: Когда жители Молдовы смогут увидеть «Луну охотника»

Диск Луны будет казаться на 8% больше и на 16% ярче обычного полнолуния.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 ноября жители Земли смогут увидеть «Луну охотника».

5 ноября спутник максимально приблизится к Земле и засияет особенно ярко — это будет самое близкое суперлуние 2025 года.

Это редкое явление, происходящее при совпадении полнолуния с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения спутника и Земли.

В этот день Луна расположится всего в 356,9 тыс. км от нашей планеты — примерно на 50 тыс. км ближе, чем обычно.

Диск Луны будет казаться на 8% больше и на 16% ярче обычного полнолуния. Эффект «гигантской Луны» на горизонте — это оптическая иллюзия, вызванная восприятием человека.

Суперлуние сопровождается усилением «королевских приливов», а рядом с Луной можно увидеть звездное скопление Плеяды. Явление будет наблюдаться с 4 по 6 ноября, пик — 5 ноября. Для наблюдений подойдет даже обычный бинокль.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.

До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).

Бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков о скандале между семьями Кучук и Ботгрос: «Нет необходимости расследовать причину смерти 17-летней Андреи Кучук — это бесполезно и принесет только страдания».

Внезапная смерть Андреи Кучук оставила после себя семью, сокрушённую горем и вопросами без ответов (далее…).

Должны платить почти в два раза меньше: Тариф на газ в Молдове — самый высокий в Европе, хотя реальных оснований для этого нет — эксперт.

Настоящий тариф на газ, самый высокий, который может быть сегодня — 9.1 лея, но не 16,74 лея (далее…).