Нас ждёт небесное представление: Когда жители Молдовы смогут увидеть «Луну охотника»

Вечером 5 ноября жители Земли смогут увидеть «Луну охотника».
5 ноября спутник максимально приблизится к Земле и засияет особенно ярко — это будет самое близкое суперлуние 2025 года.
Это редкое явление, происходящее при совпадении полнолуния с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения спутника и Земли.
В этот день Луна расположится всего в 356,9 тыс. км от нашей планеты — примерно на 50 тыс. км ближе, чем обычно.
Диск Луны будет казаться на 8% больше и на 16% ярче обычного полнолуния. Эффект «гигантской Луны» на горизонте — это оптическая иллюзия, вызванная восприятием человека.
Суперлуние сопровождается усилением «королевских приливов», а рядом с Луной можно увидеть звездное скопление Плеяды. Явление будет наблюдаться с 4 по 6 ноября, пик — 5 ноября. Для наблюдений подойдет даже обычный бинокль.
