В Курской области провели открытый урок по истории дзюдо

Открытое занятие на тему «История дзюдо. Выдающиеся дзюдоисты Курской области» провели 1 ноября в Шумаковской школе. Занятия организованы при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении по делам образования и здравоохранения администрации района.
Занятие началось с экскурса в историю дзюдо — японского боевого искусства, основанного мастером боевых искусств Дзигоро Кано. Учащиеся узнали о философии этого вида спорта. Преподаватель Олеся Щербакова рассказала о становлении дзюдо в регионе, первых тренерах и выдающихся дзюдоистах Курской области. Наглядным дополнением к рассказу стали фотографии, кубки и медали известных спортсменов. Далее началась практическая часть — ученики отработали простые элементы на татами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.