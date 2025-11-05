Главные новости к вечеру 5 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 ноября 2025 года.
Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим
Положение окруженных в «котлах» Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, шансов на спасение, кроме плена, нет, сообщило Минобороны. В ведомостве также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от «до 60 оставшихся русских». «Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — предположили в Минобороны России.
Путин назначил врио губернатора Тверской области
Правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома в Кишиневе
Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о создании и функционировании культурных центров с Россией. Документ предусматривает закрытие в Кишиневе Российского центра науки и культуры (Русского дома), который власти считают «инструментом гибридного влияния Кремля». Теперь законпроект рассмотрят в парламенте. Кремль заявил, что молдавские власти «продолжают линию на антагонизацию» России.
США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III
Учения получили обозначение GT 254, сообщили Космические силы США. МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Во время запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности системы» ракеты.
В Болгарии наложили вето на закон о продаже активов «Лукойла»
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, касающийся условий возможной продажи в республике активов российской компании «Лукойл» и принятый парламентом 24 октября. Радев оспорил положение о том, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Госагентства нацбезопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи активов.