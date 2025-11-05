Главные новости к вечеру 5 ноября 2025 года

Положение окруженных в «котлах» Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, шансов на спасение, кроме плена, нет, сообщило Минобороны. В ведомостве также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от «до 60 оставшихся русских». «Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — предположили в Минобороны России.