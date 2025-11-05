Ричмонд
Новую станцию переливания крови построят у станции метро «Дунайская» в Петербурге

Современный медицинский комплекс возведут во Фрунзенском районе.

Источник: Комсомольская правда

У станции метро «Дунайская» во Фрунзенском районе построят новую станцию переливания крови. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Станислава Давыдова, начальника отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови.

— Медицинский комплекс будет современным, просторным и светлым. Туда смогут приезжать не только доноры, но и врачи, получающие компоненты крови для местных клиник. Станция станет место притяжения для тысячи жителей, — привело издание слова Давыдова.

Ожидается, что новую станцию переливания крови возведут у родильного дома № 16, городской клинической больницы № 5 имени Филатова, а также возле проектируемого медицинского колледжа. Ввести ее в эксплуатацию запланировали весной 2028 года.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что заболеваемость алкоголизмом и наркоманией в Северной столице выросла на 22 процента.