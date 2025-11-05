В Калужской области жители двух округов сдали 600 кг макулатуры

Уточним, с этого года экомарафон стал круглогодичным. Он дает возможность не только помочь окружающей среде, но и посоревноваться, кто больше соберет вторсырья. Ближайшие точки сбора можно найти на интерактивной карте на сайте акции «БумБатл», где в режиме онлайн можно наблюдать за активностью участников. Итоги командного и регионального состязаний подведут в марте 2026 года.