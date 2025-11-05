В Калужской области жители двух округов сдали 600 кг макулатуры

Юные жители Жуковского и Малоярославецкого округов Калужской области сдали на переработку 600 кг макулатуры за последние 10 дней октября, сообщили в управлении информационной политики администрации региона. Сбор проводится в ходе шестого сезона акции «БумБатл» при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Уточним, с этого года экомарафон стал круглогодичным. Он дает возможность не только помочь окружающей среде, но и посоревноваться, кто больше соберет вторсырья. Ближайшие точки сбора можно найти на интерактивной карте на сайте акции «БумБатл», где в режиме онлайн можно наблюдать за активностью участников. Итоги командного и регионального состязаний подведут в марте 2026 года.
В Калужской области макулатуру сдают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний, государственных учреждениях и пунктах приема. Только в последней декаде октября Калужский региональный экологический оператор вывез на переработку из города Кременки Жуковского муниципального округа 200 кг макулатуры. Ее собрали педагоги и воспитанники детского сада «Теремок». Еще 400 кг вторсырья добавили малоярославчане из Панской школы-интерната.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.