«Тепло и сытно»: омские чиновники отчитались о готовности коровников к зиме

По заверению представителей регионального минсельхоза, омскую крупнорогатую скотину ждет сытая и комфортная зимовка.

Источник: Комсомольская правда

Об обеспечение всех животных региона комфортными условиями содержания в предстоящую зиму отчитались сегодня, 5 ноября, представители минсельхоза Омской области. Чиновники сытую теплую зимовку омским коровам.

Так в ведомстве заявили, что для бесперебойного прохождения зимнего стойлового периода, в Омской области подготовлено более 1 тысячи животноводческих помещений. Также во всех хозяйствах региона уже полностью сформированы рационы животных, и ведутся исследования кормов по качественным показателям.