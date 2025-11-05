«Тепло и сытно»: омские чиновники отчитались о готовности коровников к зиме

Так в ведомстве заявили, что для бесперебойного прохождения зимнего стойлового периода, в Омской области подготовлено более 1 тысячи животноводческих помещений. Также во всех хозяйствах региона уже полностью сформированы рационы животных, и ведутся исследования кормов по качественным показателям.