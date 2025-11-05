67 мигрантам-нелегалам запретили въезд в Россию: всех нарушителей обнаружили в Башкирии

По результатам рейдов принято 73 решения о выдворении иностранцев за пределы страны, два решения о депортации и 67 решений о запрете на въезд в РФ. В ходе операции также были разысканы двое лиц, находившихся в федеральном розыске, и один — в межгосударственном.