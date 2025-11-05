67 мигрантам-нелегалам запретили въезд в Россию: всех нарушителей обнаружили в Башкирии

МВД Башкирии подвело итоги регионального этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мероприятия было выявлено свыше 400 нарушений миграционного законодательства.
Правоохранители зафиксировали 170 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 147 нарушений правил пребывания в России, 34 случая нарушения порядка осуществления трудовой деятельности и 57 правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к труду.
По результатам рейдов принято 73 решения о выдворении иностранцев за пределы страны, два решения о депортации и 67 решений о запрете на въезд в РФ. В ходе операции также были разысканы двое лиц, находившихся в федеральном розыске, и один — в межгосударственном.
Со всеми проверенными гражданами провели профилактические беседы о недопустимости нарушения действующего законодательства, включая разжигание конфликтов на национальной и религиозной почве, экстремистские и террористические проявления.
Управление по вопросам миграции МВД Башкирии напомнила гражданам, что фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или жительства, а также фиктивная постановка на учет иностранного гражданина являются уголовно наказуемыми деяниями и строго преследуются по закону.
